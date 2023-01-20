Губернатор Севастополя назвал фейком информацию о скрытой мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил о том, что информация о подготовке к скрытой мобилизации на полуострове является недостоверной.

Он подчеркнул, что ложные сведения распространяют враги, целью которых является создание паники и напряжения в обществе.

"Они используют для этого любой повод. Завет фашистов: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее", – написал он.

Развожаев объяснил, что распространение подобных фейков связано с предстоящим стартом приема заявок на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва. Право на нее имеют IT-специалисты, соответствующее заявление можно подать с 23 января.

Кроме того, в своем сообщении губернатор призвал россиян доверять информации исключительно из проверенных источников.

Накануне сообщения о якобы готовящейся мобилизации появились в ряде телеграм-каналов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует объявлять о смене статуса специальной военной операции (СВО) или продолжении мобилизации. Также он подчеркнул, что в рамках частичной мобилизации набрано необходимое количество людей.

Кроме того, Песков призвал россиян ориентироваться на заявления президента и игнорировать слухи.

Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

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