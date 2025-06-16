Гладков предложил отложить восстановление жилья уехавших из РФ

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Как минимум до конца спецоперации не нужно восстанавливать разрушенные дома граждан, которые покинули Россию. Такое предложение сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, выступая на заседании регионального правительства, трансляция которого велась на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает "Газета.ру".

Глава региона уверен, что имущество уехавших граждан, включая дома и автомобили, нужно временно консервировать до завершения СВО. Он подчеркнул, что речь идет не о тех, кто покинул РФ "на день-два", а об уехавших вместе с семьей жить в другую страну.

Приоритетная помощь должна оказываться тем, кто остается жить и работать в приграничных районах, несмотря на сложные условия, отметил Гладков. Кроме того, граждане с двойным гражданством могут обращаться за поддержкой в те государства, где получали второй паспорт, добавил губернатор.



Ранее глава области поручил местным муниципалитетам ужесточить контроль за сохранностью автомобилей в приграничных районах региона.

В частности, местным администрациям стоит пресекать случаи мошеннического оформления компенсаций за мнимые повреждения транспортных средств от обстрелов.

До этого Гладков рассказывал, что в период с февраля 2022 года по май 2025 года в регионе погибли свыше 320 человек, а еще 2 500 граждан были ранены.

