Курские власти опровергли сообщения о планах ввести военное положение в регионе

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Распространенная в телеграм-каналах информация о том, что власти Курской области якобы планируют объявить в регионе военное положение, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Курской области Анастасию Гурину.

"В ряде телеграм-каналов со ссылкой на губернатора появилась информация о том, что в Курской области готовятся ввести военное положение. Это чушь!" – сказала она.

Гурина призвала граждан доверять только официальным телеграм-каналам и проверенным источникам.

Ранее в курских телеграм-каналах появилась информация о том, что в ближайшее время в регионе будет введено военное положение. Сообщалось, что в случае принятия такого решения к охране территорий привлекут 6 тысяч народных дружинников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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