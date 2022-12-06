Пожарные не допустили распространения огня в районе аэродрома в Курске

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Спасатели не допустили распространения огня в районе аэродрома в Курске, сообщил глава Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, этого удалось добиться благодаря оперативным и слаженным действиям всех служб.

"Принял участие в заседании оперативного штаба на территории аэродрома, где пожарные продолжают бороться с огнем", – сообщил глава региона.

Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения регионального главка МЧС России, Аварийно-спасательной и Противопожарной служб области, а также министерства обороны РФ – всего более 200 человек и порядка 50 единиц техники. Задействованы пожарные поезда. Кроме того, на место ЧП прибыли специалисты "ЭКОСПАСа".

Ранее пожар на аэродроме в пригороде Курска распространился на площадки порядка 500 "квадратов". По словам Старовойта, пламя охватило нефтенакопитель из-за атаки беспилотника.

На территории ЧП работают три боевых участка, спасатели организовали обваловку, чтобы не допустить перехода огня на соседние емкости. Пострадавших не обнаружено, эвакуация не проводилась.



В результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель в Курской области

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