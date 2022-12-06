Пожар на курском аэродроме распространился на площади 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал ''Актуальный Курск – приграничные новости''

Пожар на аэродроме в пригороде Курска распространился на площадки порядка 500 "квадратов". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб.

"Площадь возгорания – 500 квадратных метров", – отметил он.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, пламя охватило нефтенакопитель из-за атаки беспилотника. На территории ЧП работают три боевых участка, спасатели организовали обваловку, чтобы не допустить перехода огня на соседние емкости.

Пострадавших не обнаружено, эвакуация не проводилась. Всего к тушению пожара привлечены более 50 человек и 14 единиц техники. Сейчас ожидается поступление трех пожарных поездов с пенообразователями.



В результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель в Курской области

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