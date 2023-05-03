Власти Ленобласти завили, что поспешили с сообщением о предполагаемых взрывных устройствах

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

Власти Ленинградской области завили, что поспешили с сообщением о предполагаемых взрывных устройствах на линии электропередачи (ЛЭП), пишет РИА Новости.

"Управление пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области не располагает информацией об обнаружении подозрительных устройств на линии электропередачи на территории деревни Ковшово Гатчинского района Ленинградской области. Приносим извинения за поспешную публикацию неподтвержденной информации", – отметили в сообщении.

Ранее появилась информация, что на ЛЭП в Ленобласти обнаружили шесть похожих на взрывчатку предметов.

В региональном правительстве сообщили, что на место инцидента выехали специалисты оперативных служб. Эксперты проводили проверку данных о предполагаемой угрозе теракта.

В понедельник, 1 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что неизвестные подорвали опору линии электропередачи на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Позже губернатор добавил, что специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП.



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