Студентка СПбГУ погибла в давке в Сеуле

Фото: телеграм-канал SHOT

Одной из погибших в давке в Сеуле россиянок оказалась студентка Санкт-Петербургского государственного университета Дарья Твердохлеб. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

"В субботу в центре Сеула, на улице Итхэвон, произошло чрезвычайное происшествие, жертвами которого стали более 150 человек. Среди них оказалась и Дарья", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только месяц назад девушке исполнился 21 год. Она училась на четвертом курсе программы "Свободные искусства и науки", а в октябре этого года вуз направил ее на включенное обучение в Университет Сонгюнгван в Южной Корее.

29 октября в сеульском районе Итхэвон, который известен как центр ночной жизни города, во время празднования Хеллоуина произошла массовая давка. Десятки тысяч молодых людей оказались одновременно в узком переулке шириной всего четыре метра.

В результате погибли как минимум 154 человека, в том числе четыре россиянки, которым было от 20 до 30 лет.

Как сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, тела погибших в Сеуле россиянок доставят в Россию паромом через Приморье. При этом точную дату он пока назвать не смог. Близкие погибших в настоящее время находятся в Корее.



Тела погибших в Сеуле россиянок доставят в РФ паромом через Приморье – МИД

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