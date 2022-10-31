Украинские войска обстреляли село Красное в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Красное вновь подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений", – говорится в его публикации.

Гладков отметил, что власти города в настоящий момент совершают обход территории.

Ранее глава региона рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате атаки пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома.

При этом губернатор отметил, что основную часть местных жителей вывезли ранее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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