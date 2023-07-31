Прокуратура проводит проверку по факту травмирования человека в кафе на Цветном бульваре

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин травмирования человека в кафе на Цветном бульваре. Также она проследит за ходом и результатами проверки по данному факту, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, в ресторане в центре столицы во время ремонта холодильного оборудования пострадал частный мастер. Его госпитализировали с ожогами тела.

Об инциденте стало известно днем 31 июля. В ГУ МЧС по столице сообщили, что при ремонте в одном из кафе на Цветном бульваре из-за вспышки пострадал человек.

Прибывшие на место оперативные службы установили, что в кафе проводились ремонтные работы холодильного оборудования. В ходе ремонта возникла вспышка, из-за которой пострадал человек.

Ранее сообщалось о гибели рабочего в ходе ремонта здания на Ботанической улице в Москве. На мужчину обрушились конструкции стен. Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты проверки.

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