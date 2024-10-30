Криминального авторитета Васю Бандита экстрадировали в Россию из Албании

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В Россию из Албании экстрадировали находившегося в международном розыске криминального авторитета Васю Бандита (настоящее имя – Игорь Кокунов. – Прим. ред.). Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кокунов был задержан правоохранительными органами Албании. Его передали полицейским в аэропорту Тираны для дальнейшей экстрадиции в Россию. Авторитета сопровождали сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Кокунов обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.

"По версии следствия, фигурант с 1993 года имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния. В Москве он был признан так называемым вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур на территории РФ", – рассказала Волк.

В 2020 году в отношении него было возбуждено соответствующее уголовное дело, однако Кокунов скрылся за границей. В 2023 году он был объявлен в международный розыск.

Ранее столичный суд вынес приговор вору в законе Давиду Чачибаю, который обвинялся в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчина получил 15 лет лишения свободы. Чачибай был задержан в марте 2022 года в Египте, позже его экстрадировали в Россию.