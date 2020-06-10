Вора в законе Васю Бандита задержали в Подмосковье

Фото: скриншот видео СК РФ

В Подмосковье задержан вор в законе по прозвищу Вася Бандит. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

Следовали задержали 56-летнего мужчину, который подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчина был ранее судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

Врадий рассказала, что криминальный авторитет и его участники с целью финансирования своей преступной деятельности похищали предпринимателей, совершали вымогательства, разбойные нападения, проводили мошеннические операции, организовывали нелегальный бизнес.

По данному делу проведены три обыска, допрошен ряд лиц. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" была введена в УК РФ по инициативе президента РФ в марте прошлого года. За это преступление грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.

