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Происшествия

14:52

В России впервые будут судить вора в законе по статье УК о преступной иерархии

суды происшествия

Фото: youtube.com

34-летнего уроженца Тбилиси будут судить в Москве по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, вооруженном нападении и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщил источник информагентства, речь идет о гражданине РФ, уроженце Грузии Шалве Озманове по кличке Куся.

На данный момент это первое дело, возбужденное по статье о преступной иерархии, – соответствующая поправка в законодательство (часть 1 статьи 210.1 УК РФ) была введена в 2019 году. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

По сведениям прокуратуры, Озманов имеет уголовный статус вора в законе, то есть обладает самыми широкими полномочиями в преступном сообществе. Уголовное дело по данному факту и нападению на администратора автомойки в Москве будет рассмотрено в Московском городском суде.

В ноябре 2019 года Следственный комитет России объявил в международный розыск Надира Исмаилова, известного в криминальном мире по прозвищу Гули. Мужчине вменяют преступление, предусмотренное статьей "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

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