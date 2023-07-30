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30 июля, 23:34

Происшествия

Власти сообщили об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в хуторе Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Василий Даниленко"

Погибших и раненых в результате падения беспилотника на частный дом в хуторе Дарагановка Ростовской области нет. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Даниленко в своем телеграм-канале.

"Сегодня, 30 июля, примерно в 21.00 в Дарагановке упал беспилотный летательный аппарат, его принадлежность и причины крушения устанавливаются. К счастью, раненых и погибших нет", – написал он.

Даниленко сообщил, что в результате падения беспилотника были повреждены кровля дома, автомобиль и хозяйственные постройки.
По словам Даниленко, на месте происшествия работают представители Минобороны, "УПЧС Неклиновского района" и службы жизнеобеспечения.

Ранее, утром 30 июля, ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на "Москву-Сити". Два из трех БПЛА были подавлены средствами РЭБ не территории Москве, после чего упали в районе делового центра.

Из-за взрыва фасады двух офисных башен "Москвы-Сити" получили незначительные повреждения. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Московском регионе

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