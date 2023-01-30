17:58Происшествия
Число погибших при взрыве в пакистанской мечети увеличилось до 44
Фото: ТАСС/EPA/BILAWAL ARBAB
Число погибших при взрыве в пакистанской мечети в Пешаваре увеличилось до 44 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что 157 человек пострадали в результате произошедшего.
Ранее сообщалось, что количество погибших увеличилось до 32, при этом пострадали 147 человек.
Во время молитвы в пакистанском городе Пешаваре в 13:40 (11:40 по московскому времени) 30 января произошел взрыв. По предварительным данным, к происшествию причастен террорист-смертник. Этот человек находился в первом ряду мечети.
В сообщении отметили, что раненых доставили в медучреждения. Более десяти человек находятся в тяжелом состоянии.
Не менее 25 человек погибли при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре
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