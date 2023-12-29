Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, при атаке погиб человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, предварительно, один человек погиб в результате атаки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу ... По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что информация еще уточняется и сообщил, что выехал на место происшествия.

В Минобороны РФ впоследствии сообщили, что украинские силы атаковали Белгородскую область реактивными снарядами системы залпового огня. В оборонном ведомстве подчеркнули, что дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что четыре беспилотника за день было уничтожено в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что обошлось без повреждений инфраструктуры и пострадавших.

До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.