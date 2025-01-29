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29 января, 18:11

Происшествия

СК показал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области

Видео: телеграм-канал "Калужский Следком"

Управление СКР по Калужской области показало кадры с места убийства трех лесничих в Куйбышевском районе региона, видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

На ролике виден сгоревший служебный автомобиль лесничих, стоящий посередине деревни. На кадрах также заметны гильзы и место преступления.

Трагедия произошла 29 января в деревне Усохи. По предварительным данным, сотрудники Куйбышевского лесничества выявили незаконную вырубку деревьев и поехали к предполагаемому лесорубу. Мужчина оказал сопротивление и убил троих человек, а также взял в заложники еще двух.

Позже стрелок совершил самоубийство. Заложников удалось освободить, угрозы их здоровью нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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