29 января, 18:11Происшествия
СК показал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области
На ролике виден сгоревший служебный автомобиль лесничих, стоящий посередине деревни. На кадрах также заметны гильзы и место преступления.
Трагедия произошла 29 января в деревне Усохи. По предварительным данным, сотрудники Куйбышевского лесничества выявили незаконную вырубку деревьев и поехали к предполагаемому лесорубу. Мужчина оказал сопротивление и убил троих человек, а также взял в заложники еще двух.
Позже стрелок совершил самоубийство. Заложников удалось освободить, угрозы их здоровью нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.