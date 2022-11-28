Водитель грузовика сбил пешехода на юге Москвы после того, как ему стало плохо

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель грузовика совершил ДТП на юге столицы после того, как ему стало плохо, сообщает ТАСС.

Авария произошла в 09:20 в районе дома 12 по Дорожной улице. Мужчине стало плохо за рулем, в результате он выехал на тротуар, наехал на пешехода и врезался в здание склада. Впоследствии мужчина умер. Пешехода госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают оперативные службы города. По данным Дептранса Москвы, движение в районе аварии не затруднено.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на внутренней стороне 98-го километра Московской кольцевой автодороги.

До этого на внутренней стороне 54-го километра МКАД произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Из-за ДТП движение в сторону Можайского шоссе временно осуществлялось по трем полосам из пяти.

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