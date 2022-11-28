Авария с участием 4 автомобилей произошла на 77-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 77-м километре МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внешней стороне <...> МКАД в районе пересечения с улицей Белинского произошло ДТП с участием четырех автомобилей. <...> Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Движение в районе аварии затруднено. Заняты две полосы из шести. Водителям рекомендовали объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на внутренней стороне 98-го километра Московской кольцевой автодороги.

До этого на внутренней стороне 54-го километра МКАД произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Из-за ДТП движение в сторону Можайского шоссе временно осуществлялось по трем полосам из пяти.

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