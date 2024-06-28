Мирная жительница ДНР погибла в результате атаки украинского дрона

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Мирная жительница погибла в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на поселок Красный Партизан. Об этом сообщается в телеграм-канале Совместного центра контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 июня по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Красный Партизан: сброс ВОП с БПЛА: по улице Гагарина, 9 погибла женщина 1961 года рождения", – указано в сообщении.

В ночь на 28 июня девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. В результате ЧП никто не пострадал, все оперативные службы работают на месте событий.

Кроме того, из-за атаки беспилотника пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области. Губернатор региона Максим Егоров сообщил, что на данный момент возгорание локализовано, а ситуация находится под контролем.