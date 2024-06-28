Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в Брянске

Фото: телеграм-канал AV БогомаZ

Административное здание было повреждено в Брянске из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Город Брянск подвергся атаке украинских террористов с помощью БПЛА. Пострадавших нет", – написал глава Брянской области.

По словам Богомаза, украинский беспилотник был подавлен средствами РЭБ. В результате его падения частично оказалась повреждена крыша административного здания. Губернатор подчеркнул, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 28 июня девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. В результате ЧП никто не пострадал, все оперативные службы работают на месте событий.

Кроме того, из-за атаки беспилотника пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области. Губернатор региона Максим Егоров сообщил, что на данный момент возгорание локализовано, а ситуация находится под контролем.