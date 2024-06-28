03:20Происшествия
Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Три украинских беспилотника уничтожены над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.
Богомаз сообщил, что в результате атаки обошлось без пострадавших и разрушений, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке ВСУ в ночь на 25 июня на Белгород и Белгородский район были ранены два человека.
Впоследствии он уточнил, что в городе Строителе из-за атаки ВСУ также пострадали два человека. В одной из квартир многоквартирного дома был полностью разрушен балкон.
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