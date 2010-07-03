Работу первого главного пути ОЖД восстановили

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Работу первого главного пути Октябрьской железной дороги восстановили после сбоя, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Работа первого главного пути восстановлена, второй путь восстановят в ближайшее время", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной сбоя "стало незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры". Неизвестные украли 17 пар кабелей. Хотя из-за этого инцидента движение по ОЖД не было остановлено, поезда пустили с увеличенными интервалами.

Как сообщалось, было задержано более 40 поездов дальнего следования. Пассажиры могут переоформить или вернуть проездные билеты в кассах Ленинградского вокзала, напомнили в РЖД.

28 июня произошел сбой в движении электропоездов на ОЖД. Как выяснилось, на перегоне близ железнодорожной станции Сходня было похищено около 1,5 километра кабеля. Это привело к отмене девяти электричек на участке Москва – Крюково.

Из-за сбоя для пассажиров электричек запустили дополнительные автобусы. Это около 30 маршрутов Мострансавто и порядка 20 маршрутов Мосгортранса.

