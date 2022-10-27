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Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС ДНР"
Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске в Донецкой Народной Республике ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
Отмечается, что от огня удалось спасти 42 цистерны с топливом.
"Сотрудники МЧС предотвратили не только распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку, но и угрозу взрыва", – говорится в сообщении.
Возгорание цистерн с топливом произошло в результате атаки ВСУ.
К ликвидации пожара привлекали 101 человека и 25 единиц техники, включая пожарный поезд. По последним данным, пострадавших нет.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ обстреляли Шахтерск в ДНР
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