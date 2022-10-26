26 октября, 23:08Происшествия
Цистерны с топливом загорелись в донецком Шахтерске после удара ВСУ – мэр
Фото: телеграм-канал SHOT
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Александр Шатов.
"По предварительной информации, это был прилет в район железной дороги", – приводит слова политика ТАСС.
В результате атаки произошло возгорание цистерн с топливом. По данным Шатова, пострадавших нет.
Как уточнили в пресс-службе МЧС ДНР, на место происшествия направили пожарный поезд и 10 автоцистерн.
"По прибытии было установлено, что <...> происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли дом культуры в Великой Белозерке в Запорожской области. В результате атаки в здании начался пожар. Пострадал один человек.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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