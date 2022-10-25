Один человек получил ранения при обстреле ВСУ Великой Белозерки в Запорожье

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

ВСУ обстреляли с применением артиллерии здание дома культуры в населенном пункте Великая Белозерка в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, обстрел произошел накануне ночью.

"Сторож, находившийся на ночном дежурстве, тяжело ранен. Его доставили в городскую больницу Энергодара", – написал политик в своем телеграм-канале.

Рогов добавил, что в результате обстрела в здании дома культуры начался пожар, площадь которого составила более 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области. В результате погиб один человек. Еще два человека получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!