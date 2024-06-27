Полицейские задержали загоравших на детской площадке мужчин на юге Москвы

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Правоохранители задержали мужчин, загоравших в одних трусах на детской площадке в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

Об инциденте, произошедшем на Криворожской улице, стало известно 26 июня. Загоравших мужчин обнаружила девушка и сделала им замечание о неподобающем внешнем виде. На это один из мужчин стал нецензурно выражаться в ее адрес, а после ударил.

В МВД отметили, что нарушителями оказались 39-летний местный житель и его знакомый. Их доставили в полицейский отдел, где правоохранители составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство".

По словам полковника внутренней службы Ленара Давлетшина, в данный момент ведется проверка, правоохранителями запрошены документы из медучреждения для назначения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее двухлетний ребенок пострадал на детской площадке в Москве из-за конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них распылил в соперника перцовый баллончик. У ребенка выявили химические ожоги обоих глаз.