Мужчина выжил при падении под поезд на станции метро "Бауманская"

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

В Москве упавшего под прибывающий поезд на станции метро "Бауманская" пассажира подняли и передали медицинским работникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что мужчина упал на жесткий путь. Движение прибывающего поезда было оперативно приостановлено.

Информацию о падении пассажира также подтвердили в столичном управлении МВД РФ. Правоохранители отметили, что мужчина жив и находится под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро временно приостановили движение поездов. Сбой произошел из-за человека на путях. В результате инцидента движения не было от "Курской" до "Партизанской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позднее появилась информация, что движение вновь осуществляется в соответствии с графиком.

Движение поездов от станции "Курская" до "Партизанской" остановили из-за человека на путях

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