Прокуратура начала проверку из-за схода грузового вагона на путях в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Прокуратура Северо-Западного региона начала проверку по безопасности движения и использованию железнодорожного транспорта в связи со сходом грузового вагона на путях в Санкт-Петербурге.

По данным пресс-службы прокуратуры, вечером 25 ноября на станции Санкт-Петербург – Сортировочный – Московский произошло отцепление вагона от грузового состава. Пострадавших нет, станция работает штатно.

Правоохранители устанавливают причины происшествия.

Ранее на станции Лужская в Ленобласти с путей сошли два вагона с углем. В результате никто не пострадал. Задержки в движении пассажирских поездов не было, на месте проводились восстановительные работы.

Также один человек погиб и еще четверо пострадали после схода пассажирского поезда с рельсов в губернии Нурланн на севере Норвегии. По словам главы управления Бент Аре Эйлертсен, всего в поезде находились около 55 человек. Их всех эвакуировали.