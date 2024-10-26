26 октября, 07:18Происшествия
Еще два украинских дрона уничтожены над Брянской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки ВСУ не выявлено. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ночью силы ПВО уже ликвидировали шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью. При этом обошлось также без пострадавших и последствий на земле.
В ночь на 25 октября российские силы уничтожили семь БПЛА противника над Азовским морем, Белгородской и Брянской областями, а также малоразмерный воздушный шар ВСУ над территорией Ростовской области.