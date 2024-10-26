Еще два украинских дрона уничтожены над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки ВСУ не выявлено. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ночью силы ПВО уже ликвидировали шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью. При этом обошлось также без пострадавших и последствий на земле.

В ночь на 25 октября российские силы уничтожили семь БПЛА противника над Азовским морем, Белгородской и Брянской областями, а также малоразмерный воздушный шар ВСУ над территорией Ростовской области.