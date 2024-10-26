Средства ПВО сбили шесть беспилотников в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Шесть украинских беспилотников самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

При воздушной атаке ВСУ никто не пострадал, разрушений также нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В ночь на 25 октября дежурные средства ПВО уничтожили один малоразмерный воздушный шар ВСУ над территорией Ростовской области.

Кроме того, российские силы сбили три вражеских беспилотника над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над Белгородской областью и еще один дрон – над Брянской областью.