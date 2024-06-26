АТОР: беспорядки в Кении не влияют на отдых туристов из РФ

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Беспорядки в Кении из-за повышения налогов не отражаются на отдыхе россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным пресс-службы, сейчас в стране по линии туроператоров ITM group и "АРТ-тур" находятся около 30 туристов. Туроператоры созванивались с кенийскими партнерами, и те заверили, что все путешественники находятся в безопасности. Также у "Арт-тур" ожидается большой заезд 30 июня, однако никто из туристов от поездок в связи с беспорядками не отказывается, говорится в публикации.

В АТОР объяснили, что основные протесты проходят в Найроби и центре Момбасы, а не в зоне пляжных отелей. В одной из туркомпаний подчеркнули, что в частных парках и лоджах, где чаще всего отдыхают путешественники, все спокойно.

В то же время число погибших в результате протестов в Кении выросло до 23. Еще 30 человек находятся в больницах, передает агентство Reuters со ссылкой на кенийскую ассоциацию медиков. Как пишет СМИ, у пострадавших диагностированы пулевые ранения.

Акции протестов начались в Кении 24 июня. Жители вышли на улицы из-за плана правительства поднять налоги на ряд товаров и услуг.

В ходе демонстраций пострадала сводная сестра экс-президента США Барака Обамы журналистка Аума Обама. По информации прессы, полицейские применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Лидер Кении Уильям Руто распорядился направить военных на подавление беспорядков. Он добавил, что виновные в превращении мирного протеста в беспорядки понесут наказание.

