Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на ТТК

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Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на внутренней стороне третьего транспортного кольца, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Авария произошла в районе улицы Сущевский Вал, дома 16, строения 1. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Из-за ДТП движение затруднено на 5,3 километра. Автомобили следуют по трем полосам из пяти.

Ранее в результате аварии на Мичуринском проспекте погибли три человека. Жертвами ДТП стали водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения. Еще троим людям, включая виновника аварии, потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование проводится по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".