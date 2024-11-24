Sky News: трое пострадали после конфликта с применением холодного оружия в Лондоне

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Три человека были госпитализированы после конфликта с применением холодного оружия на Вестминстерском мосту в Лондоне, передает Sky News со ссылкой на заявление полиции.

По данным телеканала, состояние одного из мужчин оценивается как критическое.

Полиция была вызвана на место инцидента в 10:43 по местному времени. В результате правоохранители задержали трех человек по подозрению в покушении на убийство. Еще одного мужчину задержали по подозрению в нарушении общественного порядка. Двое из задержанных были госпитализированы с ранами на лице.

Как отмечают журналисты, инцидент не относится к терроризму. Из-за произошедшего движение по Вестминстерскому мосту было закрыто.

Ранее один человек погиб и еще двое получили ранения после нападения с ножом на рынке в Лондоне. Инцидент произошел на рынке в районе Уолворт. Мужчина был арестован на месте происшествия и взят под стражу. При этом нападение не было квалифицировано как террористический акт.

Также восемь человек погибли после нападения с ножом на училище в провинции Цзянсу на востоке Китая. В результате атаки также пострадали 17 человек.