Адвокат рассказала, какое наказание может грозить Красовскому из-за слов о детях

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Журналисту Антону Красовскому за высказывания о детях могут предъявить обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством средств массовой информации"), заявила "Ленте.ру" председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова.

Она уточнила, что в таком случае ведущему телеканала RT могут назначить принудительные работы сроком до 5 лет с лишением права занимать должность на такой же период или отбывание наказания в колонии на срок до 5 лет.

Однако, по словам адвоката, в ходе рассмотрения дела суд может учесть и другие обстоятельства, например морально-психическое состояние журналиста в момент инцидента.

Если же опираться на статьи международного права, уточнила эксперт, высказывания ведущего можно квалифицировать как "прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида". Адвокат пояснила, что такие действия считаются нарушением и осуждаются ООН.

"Однако роль этой организации в последнее время приобретает все более размытые черты, отчего происходит ее дискредитация, соответственно, приобретение ею статуса второго плана вместе с правовыми нюансами в придачу", – указала Власова.

Во время эфира на RT с приглашенным гостем писателем Сергеем Лукьяненко журналист выступил с предложением убивать украинских детей. По его мнению, лучшим способом было бы их утопить или сжечь.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала высказывания Красовского дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному инциденту.

Позднее Красовский извинился за свои высказывания. Он пояснил, что его просто "понесло" в эфире. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его извинения. Она выразила надежду, что раскаяние журналиста является искренним.



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