24 июня, 05:21Происшествия
Хуситы атаковали греческое судно в Красном море
Фото: 123RF/alexyz3d
Йеменские хуситы атаковали греческий балкер Trans World Navigator под флагом Либерии в Красном море. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.
В результате корабль получил повреждения средней степени, а его экипаж – легкие травмы. По данным ВС США, это уже четвертая атака на это судно.
Ранее йеменские мятежники-хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. Они нанесли удар при помощи баллистических и крылатых ракет.
До этого хуситы нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе. В результате атаки тяжелые ранения получил один из моряков.
Новости мира: в Израиле сообщили о повреждении хуситами подводных интернет-кабелей