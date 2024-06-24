Хуситы атаковали греческое судно в Красном море

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Йеменские хуситы атаковали греческий балкер Trans World Navigator под флагом Либерии в Красном море. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

В результате корабль получил повреждения средней степени, а его экипаж – легкие травмы. По данным ВС США, это уже четвертая атака на это судно.

Ранее йеменские мятежники-хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. Они нанесли удар при помощи баллистических и крылатых ракет.

До этого хуситы нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе. В результате атаки тяжелые ранения получил один из моряков.