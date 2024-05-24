Три человека погибли в ДТП на Привольной улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Смертельное ДТП произошло в ночь на 24 мая на улице Привольной в Москве. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В результате аварии погибли три человека: 41-летний водитель Toyota и два пассажира, находившиеся в салоне японской иномарки. В ведомстве также сообщили о наличии пострадавших, однако не указали их точное количество.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее трактор и трамвай маршрута № 17 столкнулись на улице Академика Королева в Москве. По предварительным данным, водитель трактора не уступил дорогу трамваю, из-за чего произошел сход первой и второй тележек трамвайного вагона.

До этого водитель автомобиля Toyota сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм.