В МВД не подтвердили информацию об инциденте с падением девочки с крыши во Внукове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ГУ МВД по Москве не подтвердили информацию, что неизвестный мужчина сбросил девочку с крыши в поселке Внуково на западе столицы, сообщает телеканал "360".

Ранее источник телеканала сообщил, что инцидент якобы произошел на улице Интернациональной, а очевидцем случившегося был ученик местного образовательного учреждения.

Ранее женщина пенсионного возраста убила свою дочь. 86-летняя пенсионерка нанесла ей не менее 15 колото-резаных ранений в квартире на Рязанском проспекте в Москве.

До этого Зюзинский районный суд Москвы поместил под арест мужчину, убившего своего знакомого. Инцидент произошел в квартире на улице Маршала Савицкого в Москве.



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