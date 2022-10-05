Суд арестовал мужчину, убившего знакомого на юго-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Зюзинский районный суд арестовал мужчину, который убил знакомого в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета.

По данным правоохранителей, в ночь с 25 на 26 сентября 32-летний обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых в квартире на улице Маршала Савицкого. В какой-то момент между ним и одним из мужчин произошел конфликт. В результате обвиняемый нанес многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям погибшего.

Когда мужчина прекратил сопротивление, москвич перекинул его через оконный проем балкона и сбросил с 7-го этажа. На следующий день пострадавший 1978 года рождения скончался в больнице. Перед этим он успел сообщить очевидцам происшествия и врачам данные преступника.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Задержанным оказался ранее судимый местный житель.

Ранее жителя Коломны приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и расчленение знакомого. В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года в квартире на улице Набережной 48-летний обвиняемый несколько раз ударил знакомого молотком по голове. На следующий день он расчленил тело, чтобы сокрыть преступление, а ночью вынес фрагменты трупа к берегу реки Оки и в ближайшие мусорные контейнеры.



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