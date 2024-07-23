Парапланерист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Парапланерист погиб в результате жесткой посадки в верховье Чегемского ущелья Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Когда на место происшествия приехали около 10 спасателей, то обнаружили, что парапланерист получил несовместимые с жизнью повреждения. Сейчас они пытаются организовать транспортировку тела со склона.

Накануне, 22 июля, два альпиниста замерзли насмерть на "ледниковом плато" Арарата во время спуска. Их тела нашли на высоте 4,9 километра.

По информации СМИ, они добрались до вершины утром 20 июля, после чего начали спускаться по северной стороне горы. Когда группа попала в метель, участники восхождения Дилек Гекбулак и Мухаммед Халим Далгин пропали без вести.

