РИА Новости: пожар в порту Кавказ на Кубани потушен

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Пожар в порту Кавказ в Краснодарском крае, возникший после атаки украинских БПЛА, потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Беспилотники ВСУ атаковали порт Кавказ утром 23 июля. В результате атаки на судне произошел пожар. Возгорание было локальным и угрозы распространения огня не было.

Позже стало известно, что в результате инцидента один человек погиб, еще пять человек пострадали. Все они являются членами экипажа и сотрудниками порта. Кроме того, все они имеют гражданство РФ.