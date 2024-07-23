ТАСС: один человек погиб и пятеро пострадали при атаке БПЛА на паром в порту Кавказ

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Один человек погиб при атаке украинского режима беспилотниками по парому в акватории порта Кавказ на территории Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Кубани.

По данным спецслужб, еще пять человек пострадали. Все они являются гражданами России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром в порту Кавказ. По данным губернатора, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Судно загорелось, но возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы.

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над Крымом и акваторией Черного моря, а также по 2 украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями.