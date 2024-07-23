Украинские БПЛА атаковали паром в порту Кавказ в Краснодарском крае

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Украинские беспилотники атаковали паром в порту Кавказ, сообщил губернатор Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Судно загорелось, но возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы.

"Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", – написал губернатор.

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над Крымом и акваторией Черного моря, а также по 2 украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников. По его словам, осколки от одного БПЛА разбили стекло грузового автомобиля в одном из СНТ, осколки другого беспилотника упали рядом с частным домом. Однако никакие объекты в городе не пострадали.