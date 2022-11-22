Развожаев сообщил об отбитой атаке трех беспилотников над акваторией Севастополя

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией города были отражены атаки трех беспилотников. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА (беспилотных летательных аппаратов – прим. ред.). Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", – заявил Развожаев.

Губернатор уточнил, что целью беспилотников была Балаклавская ТЭС. В результате атаки были сбиты два летательных аппарата.

В настоящий момент в Севастополе спокойная обстановка, подчеркнул Михаил Развожаев. Экстренные службы города остаются в состоянии боевой готовности.

Сейчас в Крыму и Севастополе действует высокий уровень террористической опасности. Кроме того, в регионе введен режим среднего уровня реагирования.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе начали работать дежурные силы противовоздушной обороны. В связи с этим в городе остановили движение морского пассажирского транспорта.

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