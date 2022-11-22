22 ноября, 21:38Происшествия
Развожаев сообщил об отбитой атаке трех беспилотников над акваторией Севастополя
Фото: Минобороны РФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией города были отражены атаки трех беспилотников. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.
"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА (беспилотных летательных аппаратов – прим. ред.). Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", – заявил Развожаев.
Губернатор уточнил, что целью беспилотников была Балаклавская ТЭС. В результате атаки были сбиты два летательных аппарата.
В настоящий момент в Севастополе спокойная обстановка, подчеркнул Михаил Развожаев. Экстренные службы города остаются в состоянии боевой готовности.
Сейчас в Крыму и Севастополе действует высокий уровень террористической опасности. Кроме того, в регионе введен режим среднего уровня реагирования.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе начали работать дежурные силы противовоздушной обороны. В связи с этим в городе остановили движение морского пассажирского транспорта.
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