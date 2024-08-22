Богомаз: пытавшаяся зайти в Брянскую область украинская ДРГ отброшена

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Украинская ДРГ, которая накануне попыталась зайти на территорию Брянской области, была отброшена, обстановка в районе стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на совещании с Владимиром Путиным по обстановке в приграничных регионах.

По его словам, диверсанты киевского режима рассчитывали пройти через границу и продвинуться в область через Климовский район, однако силы пограничного управления ФСБ России и Минобороны нанесли противнику огневое поражение.

"Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба", – подчеркнул губернатор.

Кроме того, рассказал Богомаз, в шести приграничных районах Брянской области были проведены учения по эвакуации населения.

О пресечении попытки проникновения украинской ДРГ в Брянскую область стало известно накануне.

Уже ранним утром 22 августа ВСУ атаковали российский регион беспилотником самолетного типа, который уничтожили российские средства ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушения также не выявлены.

