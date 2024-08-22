Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 14:59

Происшествия
Главная / Новости /

Богомаз: пытавшаяся зайти в Брянскую область украинская ДРГ отброшена

Глава Брянской области сообщил о стабилизации обстановки после попытки прорыва ДРГ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Украинская ДРГ, которая накануне попыталась зайти на территорию Брянской области, была отброшена, обстановка в районе стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на совещании с Владимиром Путиным по обстановке в приграничных регионах.

По его словам, диверсанты киевского режима рассчитывали пройти через границу и продвинуться в область через Климовский район, однако силы пограничного управления ФСБ России и Минобороны нанесли противнику огневое поражение.

"Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба", – подчеркнул губернатор.

Кроме того, рассказал Богомаз, в шести приграничных районах Брянской области были проведены учения по эвакуации населения.

О пресечении попытки проникновения украинской ДРГ в Брянскую область стало известно накануне.

Уже ранним утром 22 августа ВСУ атаковали российский регион беспилотником самолетного типа, который уничтожили российские средства ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушения также не выявлены.

Минобороны РФ создало группировки войск для защиты приграничных территорий

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика