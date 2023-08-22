Оранжевый дым поднялся над металлургическим комбинатом в Челябинске

Фото: телеграм-канал "Челябинск с огоньком"

В Челябинске над металлургическим комбинатом поднялся оранжевый дым, инцидент произошел из-за нештатной ситуации на производстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Челябинского металлургического комбината.

Столб густого рыжего дыма появился в небе над территорией предприятия во вторник, 22 августа. Местные жители в социальных сетях жаловались на неприятных запах, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Во вторник, 22 августа, произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК (Челябинский металлургический комбинат. – Прим. ред.): при выпуске чугуна случился обрыв летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт", – отмечается в сообщении.

По данным предприятия, оранжевый дым появился из-за оксида железа. Уточняется, что взвешенные частицы осели на территории комбината. Сейчас технологический процесс введен в режим. Специалисты проводят служебное расследование.

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