В США задержали женщину, угрожавшую застрелить Дональда Трампа и его сына

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Жительницу Чикаго задержали по обвинению в рассылке по электронной почте угроз застрелить экс-президента США Дональда Трампа и его сына Бэррона, сообщает Associated Press.

В мае 41-летняя Трейси Мари Фиоренца пригрозила выстрелить в лицо Трампу и его сыну, как только появится такая возможность. Письмо с таким содержанием она отправила по электронной почте руководителю одного из образовательных учреждений в городе Палм-Бич в штате Флорида, где у бывшего президента находится резиденция Мар-а-Лаго. В июне Фиоренца отправила еще одно такое письмо с угрозами.

Сотрудники Минюста США опросили подозреваемую 14 июня. По результатам опроса они направили материалы дела на рассмотрение в окружной суд штата Флорида, куда женщина должна явиться для дачи показаний.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Дональд Трамп заявил, что судебные процессы против него нужно проводить только после выборов в 2024 году. В частности, он возмутился тем, что прокуратура предложила провести процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. Трамп заявил, что данное обвинение будет влиять на выборы, так как в некоторых штатах начнутся электоральные мероприятия.

Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена в случае переизбрания