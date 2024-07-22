Воздушная тревога объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушная тревога объявлена на территории Ахтубинского района Астраханской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Владимир Михед.

"Прошу не паниковать и без необходимости не покидать жилые помещения. Будьте бдительны и осторожны", – обратился глава района к местным жителям.

Этой ночью российские силы ПВО уничтожили в общей сложности 75 украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

При воздушной атаке ВСУ в Белгородской области различные травмы получили двое мирных жителей. Одному из них оказали помощь на месте, второго госпитализировали в больницу.