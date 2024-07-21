Погибший при ударе ВСУ в Шебекино подросток был боксером

Фото: 123RF/savmaster

Погибшим в результате удара украинских войск по детской площадке в Шебекине 11 июля оказался 16-летний воспитанник "Академии спорта", боксер Иван Шальнев. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации бокса России.

"Иван был воспитанником "Академии спорта", призером первенства Белгородской области по боксу. Только в этом году забрал документы из академии по окончании девятого класса. В день трагедии юный спортсмен также занимался спортом, был на тренировке, а вечером произошло несчастье", – рассказал глава Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев.

Он добавил, что похороны спортсмена пройдут 22 июля. Во время них Дунайцев собирается лично выразить соболезнования родным и близким погибшего.

11 июля Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на детскую площадку, которая расположена во дворе жилого дома в городе Шебекино Белгородской области. В результате пять детей получили ранения. Самому младшему из них 8 лет.

Позже стало известно, что один из пострадавших подростков умер в больнице. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика на протяжении всей недели. Он получил серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к потере четырех литров крови.