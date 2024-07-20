20 июля, 21:48Политика
Пять частных дома повреждены в результате обстрела Шебекина
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Пять частных и четыре многоквартирных дома были повреждены в результате обстрела ВСУ Шебекина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В ходе атаки также загорелись два частных здания и два легковых автомобиля. Сейчас пожарные занимаются тушением объектов, уточнил Гладков.
При этом в четырех домах повреждено остекление и посечены фасады, а в трех частных домовладениях выбиты окна и в нескольких местах пробита кровля.
Гладков отметил, что информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее украинские солдаты уничтожили три дома в селе Херсонской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". После обстрела здания загорелись, а когда прибыли пожарные, над их машиной стал кружить дрон, что замедлило тушение. Кроме того, из-за атаки осколочные ранения получила местная жительница 1954 года. Она была госпитализирована в Скадовск.
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