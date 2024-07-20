Пять частных дома повреждены в результате обстрела Шебекина

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пять частных и четыре многоквартирных дома были повреждены в результате обстрела ВСУ Шебекина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В ходе атаки также загорелись два частных здания и два легковых автомобиля. Сейчас пожарные занимаются тушением объектов, уточнил Гладков.

При этом в четырех домах повреждено остекление и посечены фасады, а в трех частных домовладениях выбиты окна и в нескольких местах пробита кровля.



Гладков отметил, что информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее украинские солдаты уничтожили три дома в селе Херсонской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". После обстрела здания загорелись, а когда прибыли пожарные, над их машиной стал кружить дрон, что замедлило тушение. Кроме того, из-за атаки осколочные ранения получила местная жительница 1954 года. Она была госпитализирована в Скадовск.