Претензии ТЦ "Времена года" были еще на этапе строительства – Союз жилищных организаций

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Претензии торговому центру "Времена года" были еще на этапе строительства и ввода в эксплуатацию, сообщил Москве 24 председатель правления Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин.

По его словам, конструкция торгового центра не учитывала размещение коммуникаций.

"Трубы большого диаметра с высоким давлением теплоносителей не должны пересекаться с помещениями, где находятся люди", – объяснил он.

Эксперт также обратил внимание, что сотрудники ТЦ не смогли оперативно перекрыть горячую воду и организовать эвакуацию.

Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном на цокольном этаже ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек. Еще девять человек госпитализировали.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Они находились на минус первом этаже.

В пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили, что авария произошла на сетях, принадлежащих торговому центру. Оборудование и сети МОЭК в районе происшествия исправны и находятся в работе. Ремонтные бригады компании оперативно прибыли на место и оказывают необходимую поддержку городским службам в устранении последствий происшествия.